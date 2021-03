So groß ist der Andrang bei den Osnabrücker Friseuren

Der erste Friseurtermin seit dem Lockdown – statt Kaffee und Handschlag steht aktuell in den Osnabrücker Salons vor allem Desinfizieren und Abstand auf dem Programm.

André Havergo

Osnabrück. Viele Osnabrücker Friseure haben wieder den Betrieb aufgenommen. Nach vielen Wochen Telefonarbeit konnten die ersten Kunden empfangen und frisiert werden.

Endlich wieder Arbeit – das hat sich heute so mancher Friseur gedacht. Am 1. März durften die Osnabrücker Haarspezialisten erstmals nach dem Lockdown wieder Kunden in ihren Läden empfangen. Nach mehr als zwei monatiger Pause ist es sowohl f