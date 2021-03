Diese zwei Oberlichter hat Gerrit Edelmann an jenem Morgen nach dem Aufstehen geöffnet. Ein Einbrecher hat dies genutzt und ist in die Wohnung eingestiegen. Doch dort ist er auf den 27-Jährigen getroffen.

Jörn Martens

Osnabrück. Diesen Samstagmorgen wird Gerrit Edelmann nicht so schnell vergessen: Ein Einbrecher ist in seine Wohnung in der Osnabrücker Marienstraße gestiegen – während er am Küchentisch seine Mails checkte. Doch als der Unbekannte seine Küche betrat, bewahrte Edelmann die Ruhe – und gab dem Eindringling sogar noch etwas zu essen.

Der 27-jährige Gerrit Edelmann hatte an jenem Morgen etwas länger geschlafen und war gegen 9.45 Uhr aufgestanden, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Er habe, wie immer nach dem Aufstehen, die Gardinen vor den zwei kleineren Fenst