Nach zwölf Jahren als Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Kinderhospital Osnabrück will sich Gerd Patjens künftig ambulanten und präventiven Tätigkeiten widmen. (Archivfoto)

Landkreis Osnabrück

Osnabrück. Nach zwölf Jahren als Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Kinderhospital Osnabrück am Schölerberg will sich Dr. Gerd Patjens ab dem 1. Juli anderen, vorwiegend präventiven Tätigkeiten widmen.

"Wir haben in den vergangenen zwölf Jahren hier viel aufgebaut", sagt Patjens. So seien im Landkreis Diepholz als Außenstelle des Kinderhospitals eine Tagesklinik und eine Ambulanz entstanden. "Die Verbesserung der Versorgung der Kinder und