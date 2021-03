Stellenabbau bei H&M: Wie steht es um die Filiale in Osnabrück?

Die H&M-Filiale in Osnabrück ist derzeit nicht von einer Schließung betroffen. (Symbolbild)

imago-images/Marie Le Ble

Osnabrück. Der Modekonzern H&M will sein Filialnetz ausdünnen. Zur Zukunft des Geschäfts in der Osnabrücker Innenstadt äußerte sich das Unternehmen am Montag auf Anfrage.

Im Oktober 2020 war bekannt geworden, dass der von der Corona-Krise getroffene schwedische Modehändler Hennes & Mauritz (H&M) rund 250 Filialen schließen will. Das Unternehmen will in Deutschland 800 Stellen streichen. Ob die F