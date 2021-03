Wie Jens Schick vom FH-Studenten in Osnabrück zum Klinikkonzern-Lenker aufstieg

Sana-Vorstand Jens Schick (47) nutzte das Studium der Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen an der Hochschule Osnabrück als Sprungbrett für eine beeindruckende Karriere, die ihn bis an die Spitze eines der größten deutschen Klinikkonzerne führte.

Sana Kliniken AG/Esther Neuman

Osnabrück. Vom Hörsaal in den Sana-Vorstand: Jens Schick studierte einst an der Fachhochschule Osnabrück Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen. Jetzt sitzt er im Chefsessel eines der größten Klinikkonzerne. Im Interview mit unserer Redaktion verrät der 47-Jährige, wie er das geschafft hat – und warum man in seinem "nicht immer vergnügungssteuerpflichtigen" Job sowohl guter Kaufmann als auch Visionär sein muss.

Big ist an der Hochschule Osnabrück die Abkürzung für den 1980 gegründeten Studiengang "Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen", und Bigger nennen sich alle, die ihn absolviert haben. Einer von ihnen ist Jens Schick. Der gebürtige Ibbenbüre