Ein Jahr Corona in der Region Osnabrück – wie alles angefangen hat

Maskenpflicht, leere Einkaufsstraßen geschlossene Geschäfte: Die Corona-Pandemie hat in Stadt und Landkreis Osnabrück in den vergangenen zwölf Monaten für wesentliche Einschränkungen gesorgt. (Symbolfoto)

Colourbox.de

Osnabrück. Corona, Corona, Corona: Kein anderes Thema hat die Menschen in den vergangenen Monaten so sehr beschäftigt wie das Virus und die Pandemie. Wie hat sich das Coronavirus in der Region Osnabrück ausgebreitet und welche Konsequenzen hatte das? Ein Blick zurück auf die wichtigsten Ereignisse.

Quarantäne, Lockdown, Allgemeinverfügung: An diese Begriffe haben wir uns längst gewöhnt – und auch an ein Leben mit und trotz des Virus. Seit dem Frühjahr vor einem Jahr, genauer gesagt seit dem 5. März 2020, hat sich die Pandemie in der R