Viele bunte Gärten wird es bald in Osnabrück geben. Am Samstag kauften zahlreiche Gartenfreunde bei Blumen Risse (Foto) und der Pottblume ein.

David Ebener

Osnabrück. In den Osnabrücker Gartencentern herrschte am Samstag mehr Andrang als üblicherweise. Die Kunden kauften vor allem bunte Blumen und Pflanzen, die in dieser Jahreszeit ausgesät werden können. Manche wählten lieber frostresistente Zwiebelpflanzen – man weiß ja nie im Frühjahr.

Florian Wicker studiert an der Fachhochschule in Haste Gartenbau. Am Samstag verteilte er Einkaufswagen an die Kunden der Pottblume im Stadtteil Fledder. Er hatte viel zu tun. Der Ansturm war wesentlich größer als üblicherweise, sagte der M