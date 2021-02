Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr Osnabrück: In Nahne ist eine Scheune in Brand geraten.

Holger Hollemann/dpa

Osnabrück. Eine Scheune im Osnabrücker Stadtteil Nahne hat in der Nacht zu Samstag Feuer gefangen. Als die Feuerwehr kurz nach drei in der Straße "Am Osteresch" eintraf, brannte das Gebäude lichterloh.

Wie die Feuerwehr Osnabrück auf Facebook mitteilt, drohten die Flammen auf einen nahegelegenen Stall und ein Wirtschaftsgebäude überzugreifen. In dem Stall befanden sich acht Kühe, die laut Feuerwehr "nicht ohne große Probleme" ins Freie g