Stadt Osnabrück will das traditionelle Steckenpferdreiten unbedingt retten

So sieht Begeisterung aus: Kinder der Grundschule Widukindland, dicht an dicht beim Steckenpferdreiten 2018. Wann wird es wieder solche Bilder geben können?

Jörn Martens

Osnabrück. In Osnabrück soll kein Schüler und keine Schülerin die Grundschule verlassen, ohne am Steckenpferdreiten teilgenommen zu haben. Aber in Corona-Zeiten wird es schwierig, diesem Brauch treu zu bleiben. Im Kulturamt werden Planspiele entworfen, wie die Großveranstaltung für den vierten Jahrgang doch noch stattfinden kann.

Eigentlich sollte das Traditionsereignis, das an den Friedensschluss von 1648 erinnert, schon im Oktober 2020 stattfinden. Wegen der Pandemie war es aber bereits im Sommer abgesagt worden – zum ersten Mal seit 67 Jahren. Die Kinder wurden a