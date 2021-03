Vielleicht die schönsten und komfortabelsten Regionalzüge Deutschlands, auf jeden Fall aber die leisesten, sollen ab 2024 im Expresskreuz Bremen/Niedersachsen verkehren – also auch auf der Linie RE9 Osnabrück–Bremerhaven-Lehe. Gebaut werden die Doppelstock-Triebzüge des Typs Coradia Stream HC (hier eine Fotomontage) von Alstom in Salzgitter.

Alstom

Osnabrück. Im Expresskreuz Bremen/Niedersachsen kommen ab 2024 topmoderne Doppelstock-Triebzüge zum Einsatz. Davon profitiert auch die zuletzt als "Saustall"-Express in Verruf geratene Linie RE9 Osnabrück–Bremerhaven. Alles soll schöner, leiser, komfortabler werden: Fragen und Antworten zur neuen Super-Bahn.

Um was für ein Fahrzeug handelt es sich bei diesem Zug der Zukunft? Niedersachsen will beim Hersteller Alstom in Salzgitter 34 neue elektrische Doppelstock-Triebzüge vom Typ Coradia Stream HC bestellen. Das haben Wirtschaftsministerium