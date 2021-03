So schlecht geht es Osnabrücker Studenten in der Corona-Pandemie

Ausweg gesucht: Die Situation der Studenten in Osnabrück hat sich laut einer Befragung des Uni-Asta durch die Corona-Pandemie stark verschlechtert.

Simone Reukauf/Universität Osnabrück

Osnabrück. Studenten in Osnabrück ächzen in der Corona-Pandemie unter hoher Arbeitsbelastung, viele von ihnen gehen seelisch am Stock und denken ans Aufgeben. Das geht aus einer Umfrage hervor, die der Uni-Asta im Wintersemester 2020/21 durchgeführt hat.

Durch die Corona-Pandemie hat sich das universitäre Leben in Osnabrück nach Einschätzung der Studentenvertretung "drastisch verändert". Praktisch der gesamte Lehrbetrieb finde seit dem Sommersemester 2020 notgedrungen digital statt, was in