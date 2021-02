Nach dem Vorfall am Johannistorwall ist die Gaszufuhr abgestellt worden. Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstagabend im Einsatz gewesen. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Alarm zu später Stunde: Am Donnerstagabend hat es in einer Gastherme in einem Haus am Osnabrücker Johannistorwall kurzzeitig Flammen gegeben. Doch der Vorfall ist glimpflich ausgegangen.

Polizei und Feuerwehr wurden gegen 22.50 Uhr alarmiert. An der Therme in einer Wohnung hatte es zuvor Flammen gegeben, berichtet ein Polizeisprecher auf Anfrage. Doch das Gerät hatte sich quasi selbst gelöscht: Denn kurz nach den Flammen se