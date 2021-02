Darum leuchten am Sonntag die Kinos in Osnabrück

Tür zu, aber „Licht an“ heißt es am Sonntagabend nicht nur im Cinema-Arthouse, sondern auch in der „Hall of Fame“ und im Filmtheater Hasetor.

Cinema-Arthouse

Osnabrück. Wenn das Licht im Saal ausgeht, wird es im Kino spannend. Damit das bald wieder so sein kann, machen die beiden großen Osnabrücker Filmpaläste und das älteste Kino der Stadt am Sonntagabend ab 19 Uhr ihr Licht an – als Notruf und Lebenszeichen.

Damit beteiligen sich sowohl das Cinema-Arthouse am Wall samt Filmtheater Hasetor, als auch die „Hall of Fame“ am Bahnhof an einer bundesweiten Aktion, zu der die AG Kino-Gilde aufgerufen hat und auch vom Hauptverband De