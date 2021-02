Heftige Schneefälle brachten den Verkehr zum Erliegen.

Michael Gründel

Osnabrück. Im Februar 2021 verdrängten ein Schneechaos und zwei Dramen im Zoo die Corona-Pandemie für einige Tage aus den Schlagzeilen. Mehr zu diesen und anderen Themen in unserem Monatsrückblick für die Region Osnabrück.

So viel Schnee wie Anfang des Monats hat die Region Osnabrück seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. An vier Tagen fallen 22 Zentimeter Schnee, an einigen Stellen und in Schneeverwehungen werden über 30 Zentimeter gemessen. Dazu fä