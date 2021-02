Die Autofahrerin hat nach Polizeiangaben einen Knall gehört. Kurze Zeit später brannte ihr Wagen auf der Autobahn 1 lichterloh.

NWM-TV

Lengerich. Auf der Autobahn 1 südlich von Osnabrück ist am Freitagmorgen ein Auto in Flammen aufgegangen. Eine Frau war mit dem Wagen in Richtung Münster unterwegs, als sie in Höhe Lengerich nach Polizeiangaben einen Knall hörte. Die Fahrerin reagierte schnell.

Die 44-jährige Fahrerin habe bemerkt, dass die Batterieanzeige ihres Opel Corsa nach dem Knall leuchtete, und das Fahrzeug rechts auf den Standstreifen gelenkt, heißt es von der Autobahnpolizeiwache in Lotte auf Anfrage. Der Motorraum habe