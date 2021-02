Mittels kostenloser Schnelltests können Bürger im Landkreis Osnabrück in neun Testzentren herausfinden, ob sie mit Corona infiziert sind oder nicht. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Osnabrück. Der Landkreis Osnabrück weitet das kostenlose Schnelltestangebot aus. In der Region sollen vier weitere Zentren entstehen, in denen die Menschen sich auf Corona testen lassen können. Start soll bereits an diesem Wochenende sein.

Das kündigt Landrätin Anna Kebschull in einem vom Landkreis am Donnerstagabend veröffentlichten Video an. "Ich kann jetzt mitteilen, dass wir erfreulicherweise schon am Samstag in vier weiteren Orten im Landkreis mit dem Schnelltestangebot