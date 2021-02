Für die Studie des HZI ist eine Blutuntersuchung erforderlich. Deshalb bittet der Osnabrücker Gesundheitsdienst alle, die eine Erkrankung mit der britischen Corona-Variante überstanden haben, einen Termin für eine Blutabnahme zu vereinbaren. (Symbolfoto)

Osnabrück. Der Osnabrücker Gesundheitsdienst bittet gemeinsam mit dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung Menschen aus Landkreis und Stadt Osnabrück um Mitwirkung bei einer bundesweiten Studie. Gesucht werden Genesene, die eine Erkrankung mit der britischen Coronavirus-Variante überstanden haben.

"Dazu werden in den kommenden Tagen vom Osnabrücker Gesundheitsdienst Schreiben verschickt, in denen die in Frage kommenden Menschen gebeten werden, einen Termin für eine Blutabgabe in Osnabrück zu vereinbaren oder alternativ ein mobiles Te