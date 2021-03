Nachmieter von Sinn in der Osnabrücker Theaterpassage bekannt

Lange wird der Leerstand in den Räumen der Osnabrücker Theaterpassage an der Seite der Krahnstraße nicht dauern.

Corinna Berghahn

Osnabrück. Seitdem das Modehaus Sinn ausgezogen ist, stehen die an der Krahnstraße liegenden Räume der Theaterpassage leer. Doch der neue Mieter ist bereits bekannt – und das auch schon seit Jahren in der Hasestadt.

Durch den Lockdown hat man es fast nicht gemerkt, aber im Januar 2021 endete mit der Schließung der Filiale in der Theaterpassage erst einmal die Osnabrücker Ära des Bekleidungshauses Sinn, vormals Sinn-Leffers. Am Standort in der