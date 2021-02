Gemeinsam tanzen auf dem Parkdeck: Mitarbeiter des Marienhospital bewegen sich zum Hit "Jerusalema".

Niels-Stensen-Kliniken

Osnabrück. Sie tanzen auf dem Hubschrauber-Landeplatz, im Aufwachraum und OP oder in der Cafeteria: Mitarbeiter verschiedener Krankenhäuser im Verbund der Niels-Stensen-Kliniken in der Region Osnabrück haben gemeinsam an der "Jerusalema"-Challenge teilgenommen. Jetzt ist das Tanz-Video zum Hit des südafrikanischen DJ Master KG mit der Sängerin Nomcebo Zikode online.

Die Herausforderung und das Zeichen, dass Pflegekräfte und Ärzte sich in der Corona-Pandemie nicht unterkriegen lassen, bewegte auch Mitarbeiter aus dem Osnabrücker Marienhospital (MHO), dem Krankenhaus St. Raphael in Ostercappeln, im Chris