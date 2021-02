Baumfällarbeiten in Osnabrück: Straße An der Blankenburg halbseitig gesperrt

Autofahrer müssen sich am Samstagvormittag auf Behinderungen auf der Straße An der Blankenburg in Osnabrück einstellen. Grund sind Baumfällarbeiten. (Symbolfoto)

David Ebener

Osnabrück. Die Stadt Osnabrück fällt in der Straße An der Blankenburg in der Nähe der Autobahnauffahrt Hellern mehrere Bäume. Während der Arbeiten am Samstag muss die Fahrbahn für den Verkehr jedoch einige Stunden halbseitig gesperrt werden.

Das teilt die Verwaltung mit. Die Gehölze entlang der Straße werden am Samstag (27. Februar) zwischen den Einmündungen Eselspatt und Am Hasenbrink entfernt. Die Arbeiten sollen von 8 bis 12 Uhr dauern.Währenddessen wird der Verkehr auf der