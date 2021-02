Möglichst viele Jugendliche sollen in Osnabrück über ihre Belange mitreden dürfen. (Symbolfoto)

Osnabrück. Das Jugendparlament in Osnabrück möchte attraktiver werden und mehr Jugendliche motivieren, wählen zu gehen und sich selbst in demokratischen Prozessen einzubringen. Dafür soll das Wahlalter auf zwölf Jahre gesenkt werden.

Mit einem Zehn-Punkte-Plan will das Jugendparlament, ein Gremium von und für Jugendliche in Osnabrück, die eigene Wahl und damit die Kandidaten und deren Inhalte bekannter machen. Dazu zählen neben Plakaten, einem Rundschreiben an die Schul