Spitzenplätze für Osnabrücker Hochschule und Universität in bundesweitem Ranking

Coronabedingt sind die Hörsäle von Uni und Hochschule Osnabrück zurzeit meist leer – aber die Studierenden beider Einrichtungen sind offenbar trotzdem zufrieden.

Michael Gründel

Osnabrück. Die beiden Osnabrücker Studieneinrichtungen – Hochschule und Universität – haben einen Platz unter den besten zehn im deutschlandweiten "Study-Check"-Ranking 2021 erreicht. In diesem werden die Auszeichnungen "Top Hochschule in Deutschland" und "Top Universität in Deutschland" vergeben.

Uni Osnabrück auf Platz 10 der deutschen Universitäten„Das außergewöhnlich positive Feedback unserer Studierenden freut uns sehr“, wird Professor Martina Blasberg-Kuhnke, Vizepräsidentin für Studium und Lehre der Universität Osnabrück