Ab Montag darf Siegward Schneider in seinem Salon wieder Haare schneiden. Für Friseure ist der Lockdown dann (erstmal) beendet. (Archivfoto)

Gert Westdörp

Osnabrück. Ab Montag dürfen die Friseursalons in Deutschland wieder öffnen. Mit welchem Ansturm rechnen die Frisöre in Osnabrück?

Wer jetzt noch keinen Termin hat, wird sich gedulden müssen, bis er an der Reihe ist. Siegward Schneider, der seinen Salon in der Pfaffenstraße betreibt, sagt, er sei bis Ende März ausgebucht. In Sylvia Schumachers Salon „Hauptsache“ in der