Auf dem ehemaligen KME-Gelände soll das Trainingszentrum des VfL Osnabrück entstehen.

Helmut Kemme

Osnabrück. Der Osnabrücker Rat will beim Bau des Nachwuchsleistungs- und Trainingszentrums des VfL Osnabrück in der Gartlage keine Zeit verlieren und treibt die Verwaltung nun auf ungewöhnliche Weise an.

CDU und SPD setzten in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses durch, dass die Bauverwaltung bis zur Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am Donnerstag kommender Woche (4. März) einen „klaren, verbindlichen Zeit- und Maßnahmenplan“ v