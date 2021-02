Corona-Maßnahmen besiegen die Grippe in der Region Osnabrück

Auch Grippe-Impfungen haben dazu beigetragen, dass die Grippewelle in der Region Osnabrück in dieser Saison ausbleibt. (Symbolfoto)

Kay Nietfeld/dpa

Osnabrück. Im Herbst war der Ansturm auf die Grippe-Impfung in der Region Osnabrück groß. In vielen Arztpraxen gab es ab Ende Oktober keinen Impfstoff mehr. Als der Nachschub kam, brach die Nachfrage ein. Dennoch haben eine Rekordzahl an Grippe-Impfungen und die Corona-Maßnahmen dazu geführt, dass die Grippewelle komplett ausfällt.

In den vergangenen Jahren wurden dem gemeinsamen Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück bis Mitte Februar in der Regel 300 bis 400 Grippe-Fälle und auch zwei bis drei Grippe-Tote gemeldet. In dieser Saison wurde die I