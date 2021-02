Druck in Familien wächst: Notbetreuung in Osnabrücker Kitas wird voller

Kinder können auch während des Lockdowns in Kitas betreut werden. Doch die Gruppen dürfen nur zu rund 50 Prozent angeboten werden. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Die Notbetreuung in den Osnabrücker Kitas wird immer voller und fordert Stadtverwaltung, Erzieher und Eltern heraus. Gleichzeitig hoffen noch weitaus mehr Familien auf Entlastung. Im Lockdown steigt die Zahl der Kinder mit Förderbedarf.

Die Plätze in der Notbetreuung in Kitas sind begrenzt. „Es gibt weiter Diskussionen zwischen Eltern und Kita-Leitern“, berichtet Kita-Koordinator Marcus Luttmer, Leiter des städtischen Fachdienstes Kinder, dem Jugendhilfeausschuss am Mittwo