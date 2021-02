Impfstart ab Mittwoch? In den Impfzentren der Region Osnabrück werden Erzieherinnen und Lehrer jedenfalls nicht geimpft, wie ein Sprecher des niedersächsischen Gesundheitsministeriums auf Anfrage unserer Redaktion sagte.

David Ebener

Osnabrück. Beschäftigte in Kitas und Grundschulen sollen schon ab Mittwoch gegen Corona geimpft werden. Die Vorfreude nach der Ankündigung des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) war groß. Viele Erzieherinnen und Lehrer in der Region Osnabrück fragen nun, wie sie an einen Impftermin kommen. Unsere Redaktion hat nachgefragt.

Das niedersächsische Gesundheitsministerium war von Spahns Ankündigung am Dienstagabend via Twitter überrascht. Demnach rücken Beschäftigte in Kitas und in der Kindertagespflege sowie Lehrer in Grund- und Förderschulen seit dem heutigen Mit