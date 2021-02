Kostenlose Schnelltests in der Region Osnabrück: So fällt die erste Bilanz aus

Kostenlose Schnelltests sollen die Ausbreitung des Coronavirus unter Kontrolle halten. Lassen die zusätzlichen Tests die Inzidenz in der Region Osnabrück steigen oder sinken?

André Havergo

Osnabrück. Seit einigen Tagen bieten Stadt und Landkreis Osnabrück kostenlose Schnelltests für ihre Bürger an, um die Ausbreitung des Coronavirus unter Kontrolle zu halten. Führen vermehrte Testungen zu höheren Corona-Infektionszahlen oder lassen sie die Inzidenz sinken? Und wie viele Infizierte wurden in den ersten Tagen ermittelt? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie viele Schnelltests fielen in der Region Osnabrück bislang positiv aus?Seit etwas mehr als einer Woche gibt es das kostenlose Schnelltest-Angebot in der Stadt Osnabrück. Wie es von Seiten der Stadt heißt, hat es in den beiden Testze