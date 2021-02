Derzeit erleben wir in der Region Osnabrück äußerst frühlingshafte Temperaturen.

imago images/Christian Spicker

Osnabrück. Während die Menschen im Raum Osnabrück noch vor wenigen Tagen bei zweistelligen Minusgraden bibbern mussten, herrschen nun frühlingshafte Temperaturen. Tagsüber werden derzeit teils Werte von mehr als 17 Grad gemessen. Sind das Rekordwerte für einen Februar?

Am Montag wurde in Osnabrück eine Temperatur von 17,4 Grad gemessen. Wie Recherchen unserer Redaktion ergaben, handelt es sich dabei um den zweithöchsten Wert, der in den vergangenen 30 Jahren an einem Februartag von den Wetterstationen&nbs