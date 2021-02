Ab März sind die rund 30 Grünplätze der Awigo wieder 18 Stunden pro Woche geöffnet.

A.W. Sobott.

Osnabrück. Ab März läuten die Grünplätze der Awigo die Gartensaison 2021 in der Region Osnabrück ein und öffnen wieder viermal die Woche ihre Tore.

An den rund 30 Standorten im Landkreis Osnabrück können montags, mittwochs und freitags zwischen 14 und 18 Uhr sowie an Samstagen in der Zeit von 9 bis 15 Uhr diverse Abfälle abgegeben werden, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises.