Moritz Wilkemeyer sitzt zur Zeit oft am Schreibtisch. Er möchte, dass gerade zu Zeiten von Corona alle Schüler gleich behandelt werden.

Osnabrück. Aktuell gibt es Unterschiede bei den Klausur-Regelungen zwischen allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien. Ein Osnabrücker Jahrgangssprecher fordert daher nun die Gleichbehandlung aller Abiturienten zu Zeiten von Corona.

Moritz Wilkemeyer beschäftigt sich mit dem Thema Prüfungen in der Corona-Zeit. Er ist in seinem letzten Schuljahr an der Berufsbildenden Schule (BBS) Haste, wo der 18-Jährige sein Abitur macht. Der Jahrgangssprecher des 13. Jahrgangs hat si