Diese Corona-Regeln gelten für Ausflüge im Freien in der Region Osnabrück

Frühling am Rubbenbruchsee in Osnabrück, aufgenommen am 23. Februar.

David Ebener

Osnabrück. Das Wetter lädt mit Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen dazu ein, an die frische Luft zu gehen. Doch auch für Ausflügler gelten unter freiem Himmel bestimmte Corona-Regeln. Was die Menschen in Stadt und Landkreis Osnabrück bei Spaziergängen, Radtouren und Spielplatz-Aufenthalten beachten müssen.

Die aktuell gültige Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen gibt die Regeln vor. Darin heißt es im allgemeinen Grundsatz: "Jede Person hat Kontakte zu anderen Personen, die nicht dem eigenen Hausstand angehören, auf ein absolut