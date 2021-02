BBS Haste in Osnabrück soll Fachschule für Sozialpädagogik werden

Mehr Kitaplätze, mehr Erzieher: Mit der Einrichtung einer weiteren Fachschule für Sozialpädagogik soll dem Bedarf nach Erziehern in der Region Osnabrück nachgekommen werden. (Symbolbild)

dpa/Jens Büttner

Osnabrück. Der steigende Bedarf an Kita- und Krippenplätzen in der Region Osnabrück sorgt für einen Mangel an Fachkräften, vor allem bei Erziehern. Der Landkreis Osnabrück plant deshalb die Einrichtung einer weiteren Fachschule für Sozialpädagogik.

Bereits zum Schuljahr 2021/22 soll an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Haste in Osnabrück eine Fachschule für Sozialpädagogik eingerichtet werden, wie aus einem Beschluss des Bildungsausschusses des Landkreises Osnabrück hervorgeht. „Aufgr