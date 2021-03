Ein kleiner Ausblick auf die neue Mister-Spex-Filiale: Der Store wird ähnlich aussehen wie diese Filiale in Mannheim, die eine ähnliche Raumaufteilung wie die Verkaufsfläche in Osnabrück hat.

Mister Spex

Osnabrück. Am 17. März öffnet die erste Filiale des Brillenhändlers Mister Spex in Osnabrück. Dem eigenen Onlineshop nachempfunden, ist sie Teil eines neuen Konzepts des Unternehmens, das vom Internet in die Innenstädte drängt.

Im Verlauf des vergangenen Jahres eröffnete Mister Spex 15 neue Läden. Zuletzt war Göttingen an der Reihe, nun bekommt auch Osnabrück eine Filiale. Diese zieht in die frühere Verkaufsfläche des Modegeschäfts Zero in der Großen Straße,