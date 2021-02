Unterirdisch werden die Abfälle hier gelagert. Die Müllabfuhr kommt mit einem Kran, zieht die Behälter aus dem Boden und leert sie aus. In Voxtrup will der Osnabrücker Servicebetrieb das System in einem Pilotprojekt testen.

Kabatzki

Osnabrück. Die Mülltonne der Zukunft muss nicht zwingend an die Straße gerollt werden. Sie kann auch einen festen Standort haben und zwei Meter tief in den Boden reichen. In Voxtrup will der Osnabrücker Servicebetrieb erstmalig neue Unterflurbehälter testen.

So könnte auch ein Geldautomat oder ein exklusiver Gartengrill aussehen: Sichtbar ist nur das massive Metallgehäuse, das aus dem Boden ragt. Wer die Klappe öffnet, kann seinen Müll in den unterirdischen Schacht fallen lassen. Auch für älter