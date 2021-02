Einer der Fachreferenten auf der Immobilienmesse: Markus Pörtner berichtete über die Entwicklung auf dem Osnabrücker Häusermarkt.

Sparkasse Osnabrück/Wulf Padecken

Osnabrück. Die digitale Immobilienmesse der Sparkasse hat die Erwartungen übertroffen. 1200 Nutzer verfolgten die eintägige Messe im Internet, womit die Sparkasse fast die Besucherzahl der Präsenzmessen erreichte.

Sparkassen-Sprecher Wulf Padecken zeigte sich am Montag "sehr zufrieden" mit dem Verlauf der Messe am Samstag. Die Sparkasse lockt mit ihrer Immobilienmesse, die jetzt zum 31. Mal stattfand, in der Regel etwa 1500 Besucher. In die digitale