Einen solchen Renault Scénic (EZ 08/2010) sucht die Familie.

Archivfoto: Renault

Osnabrück. Gesund, kein Filmriss – nichts, sondern einfach in Eile gewesen: Ein Mann aus Schüttorf hat Anfang Februar sein Auto für einen Termin in einem Osnabrücker Parkhaus abgestellt. Nur in welchem? Das will dem 62-Jährigen einfach nicht mehr einfallen. Die Tochter des Mannes setzt nun ihre letzte Hoffnung in einen öffentlichen Aufruf.

Nun, wie verliert man sein Auto? Am 3. Februar habe ihr Vater einen Termin in Osnabrück gehabt, erzählt Anastasia Ikstat im Gespräch mit unserer Redaktion. Er sei nicht dement oder dergleichen. "Er stand einfach unter Druck". Ihr Vater sei