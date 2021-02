Im zweiten Stock dieses denkmalgeschützten Hauses an der Klosterstraße darf eine Wohngemeinschaft bleiben – obwohl ihr Vermieter sie gerne losgeworden wäre.

Michael Gründel

Osnabrück. Im Mietstreit um eine Wohngemeinschaft in einem denkmalgeschützten Haus in der Gartlage hat das Osnabrücker Amtsgericht ein Urteil gefällt: Die Räumungsklage wurde abgewiesen – eine Niederlage für den Eigentümer, der sein Fabrikareal an der Klosterstraße gerne neu vermietet hätte.

Der denkmalgeschützte Bau an der Klosterstraße ist das Aushängeschild eines Industrieareals in direkter Nachbarschaft zum Kupferverarbeiter KME. Alte Werkshallen auf dem weitläufigen Gelände sind dort mittlerweile an neue Kunden vermietet.