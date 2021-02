Katharina Hubrich brachte gemeinsam mit Gisela Lingemann am Dom sieben Thesen für eine geschlechtergerechte Kirche an. Bundesweit schlugen an diesem Wochenende Frauen der Bewegung Maria 2.0 ihre Forderungen an Kirchentüren an. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Die katholische Kirche von innen verändern – das wollen die Frauen der Bewegung „Maria 2.0“. Ihre Ziele sind die Gleichstellung von Frauen und Männern und die Veränderung von Machtstrukturen, die in ihren Augen mitverantwortlich dafür sind, dass es in der Kirche immer wieder zu sexuellem Missbrauch kommen konnte. Nun haben sie deutschlandweit ihre Forderungen an Kirchentüren „geschlagen“. In Osnabrück hingen die sieben Thesen der Bewegung an zehn Gotteshäusern, unter anderem am Haupteingang des Doms.

Samstagnachmittag in Osnabrück: Frühlingshaftes Wetter hat viele nach draußen gelockt. Ein Klavierspieler sorgt vor dem Theater für Musik, viele Menschen flanieren über den Domvorplatz, manche sitzen in der Sonne. Dazwischen zwei Frauen mit