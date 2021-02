Mehrere Menschen sind am Sonntagnachmittag bei einem Unfall am Johannistorwall in Osnabrück verletzt worden, eine Person schwebt in Lebensgefahr.

Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung am Johannistorwall. Der Fahrer eines Autos war bei Rot über die Ampel gefahren, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug kam.