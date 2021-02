(Symbolfoto)

imago images/Kantaruk Agnieszka

Osnabrück. Ein Mieter hat in Osnabrück einen Einbrecher überrascht und ihn herausgeworfen – allerdings nicht, ohne ihm zuvor ein kleines Geschenk gemacht zu haben. Über diesen kuriosen Fall hat nun die Polizei berichtet.

Der Unbekannte war demnach am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr in die Wohnung in der Marienstraße eingestiegen, indem er auf der Gebäuderückseite durch ein offenstehendes Fenster kletterte. Er blieb aber nicht lange unentdeckt: In der Küche