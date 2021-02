Montag zusätzliche Leerung der Altpapiertonnen in Eversburg, Haste und Hafen

Für die Leerung der blauen Altpapiertonnen in Eversburg, Hafen und Haste schiebt der Osnabrücker Servicebetrieb am Montag einen Zusatztermin ein. Ab dem 22. Februar, also kommenden Montag, soll die gesamte Müllabfuhr wieder regulär laufen.

Gert Westdörp

Osnabrück. Wie der Osnabrücker Servicebetrieb mitteilt, holt die Müllabfuhr am Montag, 22. Februar, die am 15. Februar ausgefallene Leerung der Altpapiertonnen in den Stadtteilen Eversburg, Hafen und Haste nach.

Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, rückt die Müllabfuhr daher im Bezirk 2 zu einer zusätzlichen Leerung aus. Die reguläre Müllabfuhr in allen Bezirken startet ebenfalls am Montag wieder.Osnabrücker, deren Mülltonnenvolumen durch d