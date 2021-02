Weit über 400 Menschen waren in Osnabrück für die bundesweite Gedenkveranstaltung "Hanau ist überall!" auf dem Theatervorplatz zusammengekommen.

Jörn Martens

Osnabrück. Ein Jahr nach dem rassistischen Anschlag in Hanau, der elf Menschen das Leben kostete, gibt es deutschlandweit Gedenkveranstaltungen für Opfer und Angehörige der Tat. Auch in Osnabrück sprechen sich die Menschen am Freitag gegen Rassismus aus.

"Erinnerung! Gerechtigkeit! Aufklärung! Konsequenzen!" Das steht auf dem Banner, das Teilnehmende der Gedenkveranstaltung vor dem Osnabrücker Theater halten. Auf den Treppen stehen Kerzen und Bilder der Opfer von Hanau. Die Menschen stehen,