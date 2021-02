Eine Eiche wurde schon gefällt, weitere sollen folgen. Im "Grünen Garten" in Osnabrück-Voxtrup protestierten Anwohner und UWG-Mitglieder gegen das Wohnprojekt.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Der Rat hat es zwar beschlossen, aber in Voxtrup gibt es weiterhin starke Widerstände gegen das geplante Baugebiet im "Grünen Garten". Gegen die angekündigte Rodung von sechs über 100 Jahre alten Bäumen haben sich Anwohner und UWG-Mitglieder jetzt zu einer Mahnwache versammelt – mit Corona-Abstand.

Das Projekt wird in Voxtrup von den einen bekämpft, von den anderen gefordert: An der Meller Landstraße will die Diakonie ein Altenheim bauen, um das "Haus am Ledenhof" zu ersetzen. Im rückwärtigen Bereich sind Wohnhäuser in verschied