Am Wochenende kommt der Frühling nach Osnabrück

Am Haseuferweg hat unser Fotograf die ersten Frühlingsboten in Osnabrück entdeckt.

Michael Gründel

Osnabrück. Die letzten Schneehaufen sind noch nicht weggeräumt, aber die ersten Krokusse sprießen schon. So wird das Wetter am Wochenende in der Region Osnabrück.

Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran: Vor gerade einmal einer Woche war Osnabrück unter einer dicken Schneedecke versunken, das Thermometer zeigte nachts eisige zehn, zwölf Grad Minus an. Nach einigen Tagen&nbs