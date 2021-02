Unbekannte verletzen 18-Jährigen an Bohmter Straße in Osnabrück leicht

Der 18-Jährige wurde von zwei etwa 16 Jahre alten Tätern geschlagen. (Symbolfoto)

dpa/Patrick Pleul

Osnabrück. Bei einer Auseinandersetzung zwischen fünf Personen ist am Donnerstag der vergangenen Woche, 11. Februar, an der Bohmter Straße in Osnabrück ein 18-Jähriger leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, befand sich der 18-Jährige in Begleitung eines 15-Jährigen an der Bushaltestelle "Bohmter Straße" (Fahrtrichtung stadteinwärts), als auf der gegenüberliegenden Seite drei Jugendliche gegen 16 Uhr aus einem Bus auss