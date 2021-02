Die Unternehmerinnen Karin Buddecke (links) und Heike Lüken demonstrierten am Freitag vor dem Düsseldorfer Landtag: Sie fordern die Öffnung der Kosmetik- und Nagelstudios.

Karin Buddecke

Düsseldorf/Osnabrück. Nach monatelanger Zwangspause sind die Osnabrücker Unternehmerinnen Heike Lüken und Karin Buddecke nach eigener Aussage finanziell am Ende. Die Betreiberinnen des Nagel- und Kosmetikstudios "Nail&Beauty Institut" protestierten am Freitag in Düsseldorf dafür, dass ihre Branche wieder öffnen darf.

"Wenn das so weitergeht, dann können wir den Laden bald schießen", sagt Heike Lüken. Zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin Karin Buddecke betreibt sie ihr Kosmetik- und Nagelstudio im Blumenhaller Weg. Seit Ende Oktober ist es auf Grundlage