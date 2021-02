Alles was Sie jetzt über die Müllabfuhr in Stadt und Landkreis Osnabrück wissen müssen

Die Müllabfuhr holt witterungsbedingt ausgefallene Touren teilweise am Samstag nach.

Archiv/dpa/Julian Stratenschulte

Osnabrück. Die Müllabfuhren in Stadt und Landkreis holen am Samstag, 20. Februar, ausgefallene Touren nach. Welche Mülltonnen werden wo abgeholt? Ein Überblick.

Stadt OsnabrückDie Müllabfuhr in der Stadt Osnabrück rückt am Samstag, 20. Februar, zusätzlich aus, um stehengelassene Tonnen zu leeren. Die Restmülltonnen will die Müllabfuhr dann über die ganze Stadt verteilt in den Straßen leeren, die di