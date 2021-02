Wie sich ein Corona-Patient in Osnabrück zurück ins Leben kämpft

„10 Meter fühlen sich wie ein Marathon-Lauf an“. Michael Blank richtet sich mit Hilfe von Silke Huge auf. Blank erkrankte an Covid-19 und verbrachte mehrere Wochen auf der Intensivstation im Marienhospital. 20 Tage befand er sich ohne Unterbrechung im einem künstlichen Koma, wurde beatmet. Sein Leben stand auf der Kippe.

Michael Gründel

Osnabrück. Michael Blank hat sich im Dezember 2020 mit dem Coronavirus infiziert. Sechs Wochen lag der 54-Jährige auf der Intensivstation des Marienhospitals Osnabrück, 20 Tage verbrachte er im künstlichen Koma. Die Infektion hat er jetzt überstanden, an den Folgen der COVID-19 Erkrankung wird er noch Monate, wenn nicht sogar sein Leben lang leiden.

Michael Blank geht an diesem Sonntag vor neun Wochen mit seinem Hund die übliche Runde. Er bekommt schlechter Luft als sonst, hält das aber zunächst für nicht so relevant. Als er wieder zu Hause ankommt sagt sein Neffe in der schonungslosen