Diebstähle wie der von der Leserin beschriebene kommen häufig vor, sagt die Polizei (Symbolbild).

dpa

Osnabrück. Der Lockdown trifft auch die Taschendieb-Branche: Wenn Geschäfte geschlossen und die Fußgängerzonen leer sind, müssen Diebe ihr Geschäftsmodell umstellen. Eine Osnabrückerin hat nun beobachtet, wie die Langfinger vorgehen – und warnt: Eine Jacke ist schnell verschwunden.

Die Leserin, die sich an unsere Redaktion gewandt hat, berichtet von dem unschönen Erlebnis, das sie am Dienstag in einer Arztpraxis in Osnabrück hatte: Sie wartete dort auf ihren Freund, der einen Termin hatte, und beobachtete dabei einen